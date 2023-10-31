Туркменистан и Казахстан наращивают взаимодействие

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с вице-премьером, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

В ходе встречи Мередов отметил, что сегодня отношения между Туркменистаном и Казахстаном вышли на качественно новый уровень, получив характер стратегического партнерства. Стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества двух государств в многостороннем формате, в частности, в рамках международных структур.

Обсуждая вопросы развития межпарламентских связей, стороны высказались о целесообразности организовать встречу Туркменско-казахстанской межпарламентской группы в следующем году. Наряду с этим дипломаты “сверили часы” по международной и региональной повестке дня, где взгляды и позиции двух стран по многим вопросам совпадают или схожи.

Отдельное внимание было уделено аспектам сотрудничества на Каспии и в рамках Международного фонда спасения Арала. Также стороны обменялись мнениями по вопросам расширения партнерства в топливно-энергетическом комплексе, химической и текстильной индустрии, на транспорте, в сельском хозяйстве, экологии и рациональном использовании водных ресурсов.

По результатам переговоров была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан на 2024-2026 годы.

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