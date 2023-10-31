На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 44 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 44 сделки на 7 миллионов 377 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили авиационный керосин и полипропилен госконцерна «Туркменнефть», а бизнесмены из Турции – моторное масло. Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции, Азербайджана и Киргизии были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, джинсовая продукция, рулонная вата, хлопковое волокно и хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен госконцерна «Туркменнефть», ковры ручной работы, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, джинсовую продукцию, а также хлопчатобумажную пряжу и суровую ткань на общую сумму 57 миллионов 680 тысяч манатов.

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