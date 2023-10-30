В Туркменистане выбрали самого отважного алабая года

В Туркменистане широко отметили Праздник туркменского алабая. Главным событием торжеств стал международный конкурс «Самый отважный алабай года», прошедший в комплексе международной ассоциации «Туркменские алабаи». Гостями праздника стали члены правительства, парламента, главы дипломатических представительств, аккредитованных в Туркменистане, известные кинологи и журналисты.

На смотровую площадку были выведены десять отобранных на предварительных этапах лучших алабаев из различных регионов страны. Решением жюри титула «Самый отважный алабай года» был удостоен туркменский алабай по кличке Акхан (Белый хан), принадлежащий Министерству национальной безо­пасности Туркменистана и подготовленный к конкурсу инструктором Бакеевым. Собаководу был вручен главный приз президента Туркменистана – автомобиль, а также специальная медаль, переходящий кубок и диплом.

Также были объявлены победители творческого конкурса по художественному изображению туркменского алабая в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые были награждены соответствующими удостоверениями и ценными призами от имени президента Туркменистана. Торжественные мероприятия в честь Праздника туркменского алабая прошли во всех регионах страны.

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