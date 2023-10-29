Туркменистан принял участие в заседаниях Советов глав правительств ШОС и СНГ в Бишкеке

Вице-премьер правительства Туркменистана по вопросам экономики Ходжамырат Гелдимырадов принял участие в 22-м заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Во встрече приняли участие главы правительств Белоруссии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также министры иностранных дел Индии и Пакистана.

В ходе заседания были обсуждены вопросы укрепления безопасности, а также развития взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и экологической сферах. Особое внимание было уделено созданию общего экономического рынка ШОС, вопросам энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Обозначив приоритеты и планы Туркменистана, Гельдимырадов отметил наличие больших возможностей для совместных усилий в укреплении развития международного сотрудничества в области промышленной кооперации, зеленой экономики, цифровизации и инвестиций.

В тот же день туркменский вице-премьер принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. На повестку дня встречи были вынесены вопросы развития партнерства на пространстве СНГ в торговле, промышленности, на транспорте, в логистике, энергетике и инвестициях.

В ходе выступления представитель Туркменистана подчеркнул важность активизации выполнения Декларации стратегического экономического сотрудничества СНГ, разработанной по инициативе Туркменистана в 2019 году, и создание механизма единого национального финансирования. Кроме того, была выражена готовность туркменской стороны способствовать реализации проектов по диверсификации энергетической, транспортной и коммуникационной отраслей в рамках развития инфраструктурных проектов «Север-Юг» и «Восток-Запад».

По итогам встречи, также было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств государств-участников СНГ в Ашхабаде в мае 2024 года.

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