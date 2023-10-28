В Ашхабаде состоялось третье заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи»

В Ашхабаде в гибридном формате состоялось третье заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи», приуроченное к Празднику туркменского алабая, отмечаемому в Туркменистане в последнее воскресенье октября. Во встрече приняли участие члены правительства, известные кинологи, руководители и специалисты ряда ведомств, вузов и СМИ.

В ходе заседания были обсуждены задачи ассоциации по популяризации породы собак «туркменский алабай» в мире, изучению истории породы, улучшению племенной работы и сохранению чистоты породы туркменских алабаев. Выступившие на заседании отметили, что увеличение за короткий срок числа членов ассоциации, в том числе иностранных, говорит о большом интересе к туркменским алабаям в мире.

Затем был зачитан указ президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о присвоении по случаю Праздника туркменского алабая почетного звания «Заслуженный собаковод Туркменистана». Награжденные поблагодарили президента за высокую оценку их труда. Также решением главы государства, президента международной ассоциации «Туркменские алабаи», ее новым членам были вручены соответствующие удостоверения.

Участники заседания выразили признательность президенту Сердару Бердымухамедову за заботу о сохранении национальных традиций собаководства.

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