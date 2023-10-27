В Анкаре состоялись туркменско-турецкие переговоры на высшем уровне

В Анкаре состоялись переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в турецкую столицу с официальным визитом.

До переговоров глава Туркменистана возложил цветы к мавзолею основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и памятнику классику туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги, установленном в парке «Туркменистан» турецкой столицы.

После этого глава государства приехал в центральный офис Союза палат и бирж Турции, где принял участие в церемонии открытия туркменско-турецкого бизнес-форума. Выступая на открытии форума, Сердар Бердымухамедов пригласил турецких бизнесменов принять участие в реализации в Туркменистане масштабных проектов в промышленной, культурной и социальной сферах, требующих инновационных инженерных идей, высоких технологий, солидного технического опыта и мастерства.

Затем президент Туркменистана прибыл в резиденцию президента Турецкой Республики – дворец «Аксарай», где состоялись туркменско-турецкие переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров в узком формате и в расширенном составе с участием членов правительственных делегаций Сердар Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы развития сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание главы государств уделили взаимодействию в энергетике, транспортно-коммуникационной, инвестиционной и агропромышленной сферах.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес. В этой связи было отмечено, что Туркменистан и Турция имеют схожие или во многом близкие взгляды на решение региональных и глобальных проблем.

В ходе переговоров Сердар Бердымухамедов подарил Реджепу Тайипу Эрдогану щенка туркменского алабая по кличке Гардаш. Президент Турции выразил президенту Туркменистана признательность за замечательный подарок, и, в свою очередь, подарил высокому гостю двух щенков турецкого кангала. Глава туркменского государства поблагодарил президента Турции за подарок, отметив, что расценивает его как знак братских отношений между странами.

Также президент Сердар Бердымухамедов пригласил президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Туркменистан с официальным визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По окончании переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония подписания двусторонних документов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве по совместному производству аудио- и видеопродукции, о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии, о сотрудничестве по защите и карантину растений, о сотрудничестве в области культуры, о сотрудничестве в области молодежи и спорта, о сотрудничестве в области метеорологии и другие документы.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации, после чего президент Турецкой Республики дал официальный ужин в честь высокого гостя.

Затем президенты Сердар Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган вместе проследовали в международный аэропорт «Эсенбога» города Анкары. Здесь главы Туркменистана и Турецкой Республики попрощались, выразив удовлетворение итогами проведенных переговоров, после чего президент Сердар Бердымухамедов отбыл на родину.

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