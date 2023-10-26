В Ашхабаде начал работу международный нефтегазовый форум «Нефть и газ Туркменистана – 2023»

В Торгово-промышленной палате Ашхабада начали работу XXVIII международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2023», организованные госконцернами «Туркменгаз», «Туркменнефть» и госкорпорацией «Туркменгеология».

В выставочном зале Экспоцентра свои стенды разместили около 70 туркменских и иностранных компаний, работающих в нефтегазовой сфере. Среди иностранных участников форума – компании из Азербайджана, Великобритании, Дании, Италии, КНР, Малайзии, ОАЭ, России, Сингапура, США, Турции, Франции, Японии и других стран.

Участники выставки представили свои возможности в области разведки, добычи, транспортировки и хранения углеводородного сырья, глубокого бурения, модернизации действующих и строительства новых трубопроводов, наращивания мощностей по переработке нефти и газа.

Во второй половине дня начала работу в гибридном формате международная конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2023», в ходе которой были рассмотрены тенденции развития энергетических рынков и вопросы реализации потенциала международного партнерства в нефтегазовой сфере, а также в области возобновляемых источников энергии.

Как отмечали в своих докладах представители туркменского топливно-энергетического комплекса, будучи одним из крупных экспортёров энергоресурсов, Туркменистан выступает за формирование устойчивых международных систем их транспортировки на мировые рынки.

Иностранные участники форума в своих докладах подчеркивали, что конструктивный подход к вопросам взаимовыгодного партнерства, инициативы Туркменистана по формированию новой архитектуры глобальной энергетической безопасности получают широкую поддержку в мире.

Участников XXVIII международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2023» с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил в своем поздравлении, что международный форум позволит зарубежным участникам ознакомиться со стратегией развития топливно-энергетического комплекса Туркменистана, накопленным опытом активного привлечения в отрасль технологий последнего поколения.

«Подобные встречи, к которым большой интерес проявляют профильные специалисты, важны для выработки ещё более эффективных механизмов взаимодействия и налаживания прямых контактов, что в свою очередь позволяет запускать новые совместные проекты по освоению и рациональному использованию колоссальных топливно-энергетических ресурсов Туркменистана», – подчеркнул глава Туркменистана.

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