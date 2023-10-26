Начался официальный визит президента Туркменистана в Турцию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Турецкую Республику. В международном аэропорту «Эсенбога» города Анкары главу государства встретил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. В ходе состоявшейся здесь беседы был отмечен высокий уровень туркменско-турецких отношений.

В ходе визита глава Туркменистана проведет переговоры с руководством Турции. Стороны обсудят ключевые вопросы развития межгосударственного взаимодействия, а также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

Также глава государства примет участие в открытии туркменско-турецкого бизнес-форума, призванного определить векторы расширения взаимовыгодного экономического партнёрства.

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