Туркменистан принял участие министерской встрече «Центральная Азия - ЕС» в Люксембурге

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в министерской встрече «Центральная Азия - Европейский Союз» в Люксембурге.

В своем выступлении он выделил основные долгосрочные направления сотрудничества с ЕС. Глава туркменского внешнеполитического ведомства отметил актуальность поддержания международного мира и безопасности, развития экономического сотрудничества Центральной Азии и ЕС, создания новых транспортных сообщений, соединяющих Центрально-Азиатский и Европейский регионы, а также расширения взаимодействия в энергетической сфере.

Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, глава туркменского дипведомства отметил, что транспортировка энергоресурсов имеет решающее значение для Туркменистана. В этой связи особый акцент был сделан на расширении экспорта туркменского газа в европейском направлении посредством Транскаспийского газопровода. Также Мередов коснулся вопроса вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию и необходимости дальнейшего взаимодействия с европейскими партнерами в этом направлении.

По итогам министерской встречи в Люксембурге были приняты совместная «дорожная карта» по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, а также совместное коммюнике министерской встречи «Центральная Азия - ЕС». Страны-участницы формата также поддержали предложение Ашхабада о проведении следующей, юбилейной министерской встречи «Центральная Азия - ЕС» в 2024 году в Туркменистане.

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