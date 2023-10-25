В американском городе Альбукерке стартовали Дни культуры Туркменистана в США

В городе Альбукерке стартовали Дни культуры Туркменистана в Соединенных Штатах Америки. Для участия в творческой акции в США прибыла туркменская делегация, в состав которой вошли деятели культуры и мастера искусств, а также представители научной общественности и ряда вузов страны. Дни культуры Туркменистана проходят в Альбукерке неслучайно. С 1990 года этот город – побратим Ашхабада.

В первый день состоялась научная конференция, посвященная 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В ходе форума представители Туркменистана и США обсудили актуальные вопросы изучения и популяризации в мире творчества Махтумкули Фраги, а также перевода его произведений на другие языки, в том числе английский язык.

Подводя итоги конференции, ее участники отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области науки и культуры.

Дни культуры Туркменистана в США продолжаются.

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