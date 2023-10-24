Туркменистан и Евросоюз наращивают партнерство

Ключевые вопросы развития взаимодействия обсудили в Ашхабаде замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова и посол Европейского союза в Туркменистане Беата Пекса.

Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации ряда двусторонних проектов в сфере торгово-экономического сотрудничества, транспортной взаимосвязанности, энергетике, а также в области образования. Также стороны обсудили потенциал взаимодействия в рамках формата сотрудничества «Центральная Азия – Европейский союз».

На переговорах было отмечено, что развитие многостороннего партнерства с Евросоюзом является приоритетным направлением внешнеполитической стратегии Туркменистана.

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