На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 33 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 33 сделки на 15 миллионов 668 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили карбамид и сжиженный газ производства госконцерна «Туркменхимия». Бизнесмены из Афганистана приобрели также сжиженный газ, произведённый на технологических установках госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз». Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции, Ирландии, Сербии и Китая были реализованы хлопчатобумажная пряжа и ткань, регенерированное волокно, отходы прядильного производства, недистиллированные сырые жирные кислоты, сухой экстракт солодкового корня и асафетида.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть», ковры ручной работы, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, а также ткань хлопчатобумажную на общую сумму 54 миллиона 947 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2023