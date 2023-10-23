Президент Туркменистана проинспектировал военные учения

Президент Туркменистана, генерал армии Сердар Бердымухамедов посетил учебно-тренировочный центр «Келете», где состоялись военные учения.

В соответствии с оборонительной военной доктриной страны нынешние учения нацелены на повышение профессионального мастерства и боевой выучки военнослужащих, выполнения ими скоординированных действий на суше, в воздухе и на море с применением новых, передовых методов ведения боевых действий.

Учения с боевыми стрельбами различных родов войск демонстрировались на специальных мониторах в прямом эфире с помощью туркменского спутника связи. В ходе учений особое внимание было уделено использованию разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, боевой авиации, а также действиям подразделений специального назначения по обезвреживанию диверсионных вражеских групп в условиях города. В учениях также приняли участие боевые корабли ВМС Туркменистана на Каспии, которые отработали меры по противодействию боевым кораблям условного противника.

После учений президент Туркменистана ознакомился с различными видами боевой техники, выставленной на специальной площадке учебно-тренировочного центра. Глава государства отметил, что главной задачей военнослужащих страны является реализация военной доктрины Туркменистана, носящей оборонительный характер, и обеспечение защиты мирной жизни народа.

Также президент Туркменистана поздравил военнослужащих с успешным проведением военных учений и пожелал им успехов в выполнении важной и ответственной миссии – защиты Родины.

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