Туркменистан готовится принять форум «Центральная Азия – Республика Корея»

Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие во встрече в формате онлайн заместителей министров иностранных дел стран-участниц форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

Главная тема встречи – подготовка к предстоящему шестнадцатому форуму сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» на уровне министров иностранных дел, который состоится в Ашхабаде 1 ноября текущего года.

Хаджиев отметил на встрече, что приоритетами председательства Туркменистана на форуме будут вопросы развития взаимодействия в таких ключевых сферах, как транспорт, здравоохранение, охрана окружающей среды, информационно-коммуникационные технологии, образование, наука и туризм.

Туркменский дипломат также подчеркнул эффективность данного формата партнерства при обсуждении и решении актуальных региональных проблем.

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