Постановление в целях совершенствования паспортной системы Туркменистана подписал президент Сердар Бердымухамедов. В соответствии с ним в Туркменистане вводится новый образец гражданcкого паспорта, а также утверждаются порядок оформления, выдачи и правила использования паспорта гражданина Туркменистана.

Согласно документу, ранее выданный паспорт гражданина Туркменистана старого образца не подлежит замене на новый паспорт, если в соответствии с законодательством страны нет оснований для его замены.

Документом также предписано МВД Туркменистана совместно с министерством адалат (юстиции) в течение месяца представить в Кабинет министров страны предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из настоящего постановления.

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