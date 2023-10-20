Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился в Пекине с председателем КНР

В заключительный день рабочего визита в Пекин Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые векторы туркменско-китайского взаимодействия, выстраиваемого на долгосрочную перспективу и успешно развивающегося как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках диалога «Центральная Азия – Китай». Стороны отметили роль Туркменско-китайского межправительственного комитета для оптимальной реализации двустороннего потенциала сотрудничества и его диверсификации.

В числе приоритетных направлений взаимодействия был назван транспортно-логистический сектор. В этой связи председатель Си Цзиньпин подчеркнул актуальность выдвинутых Туркменистаном инициатив, нацеленных на наращивание эффективного регионального и международного партнерства в этой стратегической сфере. При этом была отмечена актуальность сопряжения туркменской стратегии «Возрождение Великого Шёлкового пути» и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Также стороны обменялись мнениями по вопросам расширения партнёрства в культурно-гуманитарной области, где имеется многолетний позитивный опыт совместной работы.

Как отметил на переговорах Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, встречи с главой КНР – это всегда значимые события в отношениях между Ашхабадом и Пекином, поскольку они дают возможность обменяться мнениями о состоянии межгосударственных связей, выявить наиболее важные темы, требующие особого внимания, придать двусторонним контактам необходимые импульсы.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул высокий уровень взаимного доверия, взаимопонимания и открытости, достигнутый в туркменско-китайских отношениях за последние годы.

«Стратегическому партнерству между нашими странами присущ поступательный, неуклонный и целенаправленный характер по всему спектру направлений. Развивая и расширяя его, мы неизменно опираемся на исторические узы дружбы и добрососедства туркменского и китайского народов, их глубокую взаимную симпатию и уважение друг к другу, близость позиций двух государств по ключевым вопросам современной международной политики, прочную правовую базу сотрудничества, мощный обоюдный экономический потенциал», – сказал глава Народного Совета.

По завершении переговоров состоялось подписание двусторонних документов: соглашения между правительствами Туркменистана и КНР о технико-экономическом сотрудничестве, а также меморандума о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Главным таможенным управлением Китая по сотрудничеству в области укрепления потенциала «Программы уполномоченных экономических операторов».

После этого Председатель Халк Маслахаты Туркменистана проследовал в международный аэропорт Пекина «Шоуду», откуда отбыл на родину.

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