Председатель Халк Маслахаты Туркменистана принял участие в третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь»

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Пекине, принял участие в третьем форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

Торжественная церемония открытия форума прошла в Доме народных собраний. Во встрече приняли участие представители более чем 140 стран и 30 международных организаций, в том числе лидеры государств, руководители международных организаций и крупных компаний.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на форуме с программной речью, отметил, что за последние годы сотрудничество в рамках формата «Один пояс, один путь» перешло от очерчивания контуров к этапу тщательной проработки деталей, а планы превратились в реальные проекты, тем самым дав плодотворные результаты.

По завершении официальной церемонии открытия международного форума, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с первым заместителем премьера Государственного совета КНР, членом постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Дин Сюэсяном. В ходе переговоров, прошедших в формате делового обеда, были обсуждены вопросы развития туркменско-китайского партнерства в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, а также в промышленности и сельском хозяйстве. Также стороны рассмотрели вопросы активизации межпарламентского взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

Во второй половине дня председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выступил на конференции высокого уровня, организованной в рамках форума «Один пояс, один путь». Глава Народного Совета Туркменистана отметил, что проведение данной встречи является событием в высшей степени актуальным, поскольку реалии последнего времени – пандемия, нарастание нестабильности, снижение доверия и предсказуемости негативно повлияли на глобальную экономическую активность и повлекли за собой проблемы во взаимосвязанности.

«Для преодоления этих негативных факторов требуется объединение усилий государств и международных институтов, их солидарность в деле утверждения созидательной и конструктивной повестки, опирающейся на добрую волю, ответственность и дальновидность», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, с этой точки зрения туркменская стратегия «Возрождение Великого Шёлкового пути» соответствует стратегии Китая «Один пояс, один путь», где главными принципами выступают равноправие, учёт и признание интересов партнёров, взаимная выгода, уважение многообразия культурных и духовных ценностей.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, важными элементами туркменского подхода являются деполитизация сотрудничества, уход от однобокости энергетических и транспортных потоков в пользу их диверсификации и доступности для широкого международного участия. В качестве яркого примера такого подхода было названо туркмено-китайское энергетическое партнёрство. В этой связи Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что ввод в строй в 2009 году газопровода из Туркменистана в Китай положил начало формированию новой архитектуры отношений в энергетической сфере на континенте, открыл перспективы подключения к проекту других государств на взаимовыгодной и равноправной основе.

«Сегодня мы работаем над расширением географии и объёмов международных поставок туркменского природного газа и электроэнергии. Заложены линии электропередачи и оптико-волоконной связи из Туркменистана в Афганистан и Пакистан. В повестке сотрудничества в этих сегментах – ещё ряд крупных проектов», – заявил глава Народного Совета Туркменистана.

По его мнению, другим важным направлением взаимодействия является транспорт, и в настоящее время Туркменистан совместно с партнёрами создаёт разветвлённую сеть транспортной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линиям Восток – Запад и Север – Юг, которая в перспективе будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. По его словам, речь идёт о транспортном коридоре из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток.

«Наши усилия направлены на полное раскрытие потенциала трансконтинентальных перевозок всеми видами транспорта, включая железные и автомобильные дороги, авиасообщение, создание логистических терминалов в узловых пунктах, одним их которых может стать Международный морской порт Туркменбаши», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, выразив готовность предоставить его мощности для использования в общих интересах.

По мнению главы Народного Совета, одной из приоритетных задач международного сотрудничества Туркменистана является достижение разумного баланса между производственной деятельностью и охраной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности.

«В данном контексте полагаем, что предложение Туркменистана об учреждении специализированной структуры – Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, – логичный и своевременный шаг», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов.

Он подтвердил готовность Туркменистана предоставить для работы центра все необходимые технические и организационные условия в Ашхабаде.

В заключение Национальный лидер туркменского народа выразил уверенность, что нынешний форум, на котором собрались посланцы десятков государств, обладающих огромным потенциалом, способен придать должные импульсы достижению поставленных целей.

По итогам третьего форума высокого уровня «Один пояс, один путь» были приняты: пекинская инициатива по углублению сотрудничества в сфере взаимосвязанности, пекинская инициатива по международному сотрудничеству в области цифровой экономики, пекинская инициатива по зелёному развитию «Пояса и пути», инициатива по основам международной торговли и экономического сотрудничества для цифровой экономики и зелёного развития.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве по совместной реализации плана действий по развитию «зелёной» науки и технологий в Центрально-Азиатском регионе.

Рабочий визит Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Пекин продолжается.

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