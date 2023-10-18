Председатель Халк Маслахаты Туркменистана принимает участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику для участия в форуме высокого уровня «Один пояс, один путь».

Глава Народного Совета из пекинского аэропорта «Шоуду» проследовал в отведенную ему на время визита государственную резиденцию «Дяоюйтай». Во второй половине дня Гурбангулы Бердымухамедов вместе с супругой прибыл в Дом народных собраний Китая, где их встретили председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань. После радушной встречи состоялась церемония совместного фотографирования.

Затем в конференц-зале «Тайвань» состоялась церемония совместного фотографирования глав делегаций и членов их семей на фоне официального баннера форума и государственных флагов стран мира. После этого в честь высоких гостей и членов их семей от имени главы КНР был дан официальный ужин, в ходе которого состоялись выступления деятелей культуры и искусства КНР.

Ожидается, что в ходе рабочего визита в Китай председатель Халк Маслахаты Туркменистана проведет на полях форума ряд встреч.

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