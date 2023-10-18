В Туркменистане открылись Дни культуры Республики Татарстан

В ашхабадском Дворце мукамов состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Татарстан в Туркменистане. Выступая на церемонии, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подчеркнула значение творческой акции для активизации туркменско-российского гуманитарного диалога, призванного укреплять традиционные узы дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Россией.

По завершении торжественной части состоялся большой концерт с участием творческих коллективов Республики Татарстан. А в фойе Дворца мукамов была развернута выставка изделий традиционных татарских художественных промыслов и фотовыставка, посвященная памятникам истории и культуры Республики Татарстан, включённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках Дней татарской культуры мастера искусств Татарстана дадут концерт в городе Мары, специалисты в Ашхабаде обсудят за "круглым столом" актуальные проблемы развития народных промыслов, состоится встреча кинематографистов Туркменистана и Татарстана, а туркменские любители кино смогут посмотреть в кинотеатре "Ашхабад" фильмы татарстанских кинематографистов "Ибн Фадлан" и "Тарлан".

Завершатся Дни культуры Республики Татарстан в Туркменистане 19 октября совместным концертом дружбы туркменских и татарстанских мастеров искусств.

© TURKMENISTAN.RU, 2023