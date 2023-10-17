|17.10.23 09:57
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 65 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 65 сделок на 12 миллионов 36 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили авиационный керосин, полипропилен и сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Портландцемент стал предметом сделок коммерсантов из Афганистана и Турции. Помимо этого, бизнесмены из ОАЭ и Киргизии закупили хлопчатобумажную пряжу, наборы постельного белья, крашеные махровые изделия в ассортименте.
На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели арматуру, полипропилен и нефтяной дорожный битум на 137 миллионов 190 тысяч манатов.
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