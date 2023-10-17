Агентство «Туркменсвязь» и телеканал «Евроньюс» подписали соглашение о партнерстве

В МИД Туркменистана состоялись переговоры с делегацией европейского информационного телеканала «Евроньюс», находящейся в Туркменистане с рабочим визитом.

В ходе переговоров замглавы МИД страны Мяхри Бяшимова и вице-президент телеканала Сильвиан Жан Ив Роже обсудили вопросы развития сотрудничества, в рамках которого на протяжении последнего десятилетия был реализован ряд успешных проектов по освещению событий в Туркменистане.

Стороны также рассмотрели планы расширения долгосрочного взаимодействия в международном информационном пространстве. В ходе встречи было подписано соглашение о партнерстве между агентством «Туркменсвязь» и телеканалом «Евроньюс». После подписания документа стороны обменялись мнениями по вопросам его реализации.

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