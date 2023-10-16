Подведены итоги международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага»

В Государственном драматическом театре имени Амана Гулмаммедова города Аркадага состоялось подведение итогов международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага», прошедшего с участием кинематографистов Центральной Азии.

Победителем кинофестиваля стал фильм «Судьба, написанная на бумаге» туркменского режиссера Сапардурды Аннаева. Второе и третье место завоевали творческие коллективы из Киргизии и Казахстана за фильмы «Статуя невесты» и «Желтая жизнь» соответственно. Участники международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага» были награждены дипломами и ценными подарками.

На церемонии награждения также состоялась передача туркменской стороне статуэтки «Журавль» - символа кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата», который в 2024 году пройдет в туркменском городе Анау в связи с тем, что этот древний город был объявлен культурной столицей тюркского мира в следующем году.

Торжественная церемония подведения итогов международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага» завершилась концертом мастеров искусств Туркменистана.

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