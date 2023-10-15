В Туркменистане открылся международный кинофестиваль «Рассвет Аркадага»

Международный кинофестиваль «Рассвет Аркадага» стартовал в новом туркменском городе Аркадаге. В программе двухдневного кинофорума будут показаны фильмы режиссеров из Туркменистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Церемония открытия прошла в Драматическом театре имени Амана Гулмаммедова с традиционным проходом участников по красной ковровой дорожке.

Участников международного кинофестиваля «Рассвет Аркадага» с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил, что основной целью кинофестиваля с участием представителей государств Центральной Азии является развитие международного сотрудничества в сфере киноискусства, а также представление города Аркадага мировому сообществу.

«Кино – это мост мира и дружбы. Современные достижения в области киноискусства призывают все народы к миру, содействуют сближению и солидарности. Сила искусства становится чудом, объединяющим сердца», – подчеркнул в поздравлении президент Туркменистана.

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