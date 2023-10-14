Президент Туркменистана принял участие в заседании глав государств СНГ в Бишкеке

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Бишкек принял участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.

В заседании, прошедшем под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова, также приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Выступая на саммите СНГ, Сердар Бердымухамедов отметил, что международные события последнего времени показывают, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут главными приоритетами мировой политики.

«В данном контексте сегодня Туркменистан, принимая во внимание реалии и тенденции мирового развития, предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки под эгидой ООН стратегии глобальной безопасности. Эта инициатива была озвучена в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - отметил глава государства.

По его словам, эта стратегия должна включить в себя три важных направления - принципы превентивной дипломатии, использование потенциала позитивного нейтралитета и восстановления культуры доверительного диалога.

«Мы рассматриваем разработку стратегии в качестве важного шага на пути укрепления атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, в том числе в рамках Содружества, а также для решения актуальных вопросов политического, экономического, экологического и природоохранного, гуманитарного характера, для достижения Целей устойчивого развития в целом», – отметил глава Туркменистана.

По его мнению, актуальными для формата сотрудничества в рамках Содружества являются предложения Туркменистана о создании под эгидой ООН совещания (диалога) по безопасности в Центральной Азии.

Глава государства подчеркнул, что в качестве цели совещания видится выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и других заинтересованных государств, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития региона.

«Туркменская сторона приглашает страны Содружества принять участие в работе первого заседания совещания в Ашхабаде в следующем году», - заявил президент Туркменистана.

Обозначив приоритетным направлением партнерства активизацию взаимодействия в экономике, глава государства напомнил, что в 2019 году в Ашхабаде на саммите СНГ была подписана разработанная по инициативе Туркменистана «Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества», которая легла в основу принятой позже стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. В этой связи Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в актуальности для государств Содружества инициированных туркменской стороной проектов по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров Север – Юг и Восток – Запад.

Подчеркнув, что важным и объединительным фактором партнерства в формате СНГ по-прежнему остается тесное гуманитарное взаимодействие между народами стран Содружества, глава Туркменистана отметил наличие накопленного солидного опыта в области науки и образования, туризма и спорта. Подчеркнув, что Туркменистан поддерживает инициативу об объявлении в 2024 году культурной столицей СНГ древнего города Самарканда, Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что проведение мероприятий в рамках этого почетного статуса придаст новый импульс взаимообогащению культур народов СНГ, послужит упрочению традиционных уз дружбы и добрососедства.

В завершение своего выступления глава Туркменистана подтвердил твердую приверженность страны дальнейшему взаимодействию в рамках СНГ.

Глава государства выразил благодарность президенту Киргизии за эффективное председательство в СНГ в 2023 году, пожелал успехов Российской Федерации, которая будет председательствовать в СНГ в следующем году, и президенту Владимиру Путину, а также поблагодарил Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева за успешную координацию совместной работы.

В рамках состоявшегося в ходе саммита обмена мнениями были проанализированы итоги деятельности Содружества за текущий год, конкретизированы приоритетные задачи и планы на предстоящий период, обсуждены актуальные аспекты региональной и международной проблематики, а также рассмотрен ряд организационных вопросов. По итогам саммита был принят ряд документов.

По завершении заседания президент Сердар Бердымухамедов проследовал в международный аэропорт «Манас», откуда отбыл на родину.

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