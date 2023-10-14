В Туркменистане выберут самого отважного туркменского алабая года

В Туркменистане состоится международный конкурс «Самый отважный туркменский алабай года». Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает провести 29 октября 2023 года в городе Ашхабаде международный конкурс «Самый отважный туркменский алабай года» по случаю Праздника туркменского алабая.

Также распоряжением главы государства предписано провести творческие конкурсы на лучшее изображение туркменских алабаев в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, издательской продукции, на фотоснимках и в телепередачах.

Праздник туркменского алабая отмечается в стране каждое последнее воскресенье октября. Алабай (другое название – среднеазиатская овчарка), объявлен в Туркменистане национальным достоянием наряду с ахалтекинскими конями и туркменскими коврами.

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