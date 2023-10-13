Начался рабочий визит Президента Туркменистана в Кыргызстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Киргизскую Республику для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Совершив перелет до Бишкека, президентский авиалайнер приземлился в международном аэропорту «Манас», где главу государства встретили официальные лица.

В ходе рабочего визита в Бишкек Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился Президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Стороны обсудили вопросы развития туркменско-киргизского взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также главы Туркменистана и Киргизии обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

Одной из тем переговоров стало развитие партнерства в рамках Содружества Независимых Государств. Туркменистан, являясь ассоциированным членом СНГ, демонстрирует приверженность к открытому и равноправному диалогу в рамках Содружества, что отвечает приоритетам внешнеполитического курса страны. Ключевым вектором этой стратегии выступает широкое плодотворное сотрудничество – как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, по линии авторитетных международных и региональных организаций и структур.

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