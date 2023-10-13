Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в СМИД СНГ

В Бишкеке состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов, включая важные аспекты международной и региональной повестки дня, а также сотрудничество в рамках СНГ. Определены важнейшие направления будущего многостороннего сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики и культуры на предстоящий период. Выступая на встрече, глава туркменской делегации подчеркнул конструктивный характер сотрудничества в рамках СНГ, где есть значительный потенциал для совместных усилий. В ходе дискуссии были предложены новые идеи и проекты, направленные на укрепление сотрудничества между странами СНГ.

Принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 12 апреля 2024 года в Минске.

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