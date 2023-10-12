В Москве отметили главный государственный праздник Туркменистана

Торжественный прием в честь 32-й годовщины независимости Туркменистана провело в Москве Посольство Туркменистана в Российской Федерации.

Поздравить хозяев праздника со знаменательной датой в этот вечер собрались депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ответственные работники МИД России, аккредитованные в Москве иностранные дипломаты, представители деловых кругов двух стран, руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, журналисты, представители туркменских диаспор в регионах РФ.

Обращаясь к собравшимся, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев отметил, что дружественные и добрососедские связи туркменского и российского народов находят свое логическое развитие в новейшей истории двух стран. Прошедшие годы сотрудничества между Туркменистаном и Россией были ознаменованы высоким уровнем межгосударственного диалога и неизменно характеризуются взаимной поддержкой и доверием на международной арене. Говоря о развитии двусторонних связей, посол отметил, что народы Туркменистана и России связывают многовековые исторические узы, традиции равноправных, добрососедских отношений, искренние симпатии друг к другу на человеческом уровне.

Участников торжества сердечно поздравил с праздником заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, отметивший успешное развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Российский дипломат отметил несомненные заслуги Туркменистана и его лидера президента Сердара Бердымухамедова в инициировании ряда созидательных международных процессов, направленных на укрепление политической и экономической стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Поздравления и наилучшие пожелания президенту и народу Туркменистана передали главы иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители российской научной и культурной интеллигенции. По доброй традиции все гости смогли насладиться лучшими блюдами аутентичной туркменской кухни, национальными песнями и мелодиями.

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