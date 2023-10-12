В Ашхабаде открылась выставка народного художника Туркменистана Иззата Клычева

В выставочном центре в Ашхабаде открылась выставка работ народного художника Туркменистана Иззата Клычева, приуроченная к 100-летию со дня его рождения. Вниманию зрителей представлено более 200 живописных и графических работ самого известного туркменского художника, взятых из фондов Союза художников Туркменистана, музеев и частной коллекции семьи автора.

Народный художник Туркменистана, академик живописи, лауреат многочисленных государственных премий, живописец Иззат Назарович Клычев (1923-2006) – первый мастер, который вывел туркменское изобразительное искусство на мировой уровень. Его картины экспонировались в крупнейших галереях планеты – от США до Японии. Персональные выставки мастера проходили в Англии, Италии, Германии, России, Польше, Эстонии, Азербайджане. Состоявшийся художник, он объехал полмира. На языке живописи Иззат Клычев рассказал миру о людях, красоте и величии своего родного Туркменистана.

Быт туркменских сел, богатая природа родного края – все это есть на полотнах Иззата Клычева. Но художник прежде всего пристально всматривается в людей – простых ремесленников и выдающихся современников, изучает их открытые, задумчивые лица, читая в их глазах мудрость, достоинство и гармонию. Именно благодаря творчеству Клычева в туркменском изобразительном искусстве впервые появился полновесный и многогранный образ женщины – матери, жены, хранительницы домашнего очага.

Как подчеркивали коллеги Иззата Клычева на церемонии открытия выставки, художник был и остается непревзойденным новатором в туркменском изобразительном искусстве.

© TURKMENISTAN.RU, 2023