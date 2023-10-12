В городе Аркадаге состоялся "Венский бал"

На центральной площади города Аркадага состоялся «Венский бал» и концерт туркменско-австрийского симфонического оркестра «Галкыныш» («Возрождение»). Для участия в творческой акции в Туркменистан приехали гости из Австрии – известные певцы, музыканты и танцоры.

Музыкальный вечер открылся песней «Город Аркадаг – город счастья» в исполнении известных туркменских вокалистов. По традиции официальная церемония открытия Венского бала была ознаменована выходом 25 танцевальных пар. Черно-белая гамма мужских фрачных костюмов в сочетании с нежными тонами женских бальных платьев, обязательным элементом которых является изящный букетик цветов, придали событию атмосферу особой торжественности.

В течение вечера зрители, собравшиеся на городской площади, наслаждались мелодиями Иоганна Штрауса, Франца Легара, Людвига Минкуса, Данатара Овезова, Чары Нурымова и других композиторов, а также голосами лучших туркменских и австрийских вокалистов. По мнению гостей, очередной «Венский бал» стал незабываемым событием и вновь подтвердил, что культура и искусство, являясь уникальным средством общения, способствуют сближению стран и народов.

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