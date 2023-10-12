Президент Туркменистана принял главу МИД Турции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Турецкой Республики Хакана Фидана.

В ходе встречи глава Туркменистана поздравил министра и братский турецкий народ с предстоящим юбилеем – 100-летием образования Турецкой Республики. Президент отметил, что Турция является для Туркменистана братским государством, и двусторонние отношения носят стратегический характер. Стороны особое внимание уделили обсуждению перспектив наращивания сотрудни­чества, где значимым фактором выступают взаимные визиты правительственных делегаций, а также регулярные консультации и встречи между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Глава государства выразил уверенность, что предстоящий в ближайшее время его официальный визит в Турецкую Республику откроет новые страницы в дальнейшем развитии туркменско-турецких дружественных и братских отношений. По мнению сторон, особое место в многоплановом туркменско-турецком партнерстве занимает торгово-экономическая сфера. В этой связи на переговорах было отмечено, что в настоящее время Турецкая Республика занимает одну из лидирующих позиций во внешнеторговом обороте Туркменистана.

Глава МИД Турции также провел переговоры со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым. По итогам встречи была подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турецкой Республики на 2024–2025 годы.

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