Туркменистан направил гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан

Туркменистан направил груз гуманитарной помощи в Афганистан, пострадавший от землетрясения. Соответствующее распоряжение, в соответствии с гуманистическими традициями туркменского народа, подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ принят в целях оказания гуманитарной помощи афганскому народу, в первую очередь детям, в связи с произошедшим 7 октября 2023 года в афганской провинции Герат землетрясением. В документе особо отмечается, что гуманитарная помощь оказывается при содействии Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Президентское распоряжение предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерству сельского хозяйства, Министерству текстильной промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей страны безвозмездно передать афганской стороне соответствующие лекарственные и медицинские средства, продовольственную и текстильную продукцию в качестве гуманитарной помощи.

Министерству иностранных дел Туркменистана поручено организовать передачу гуманитарной помощи Афганистану.

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