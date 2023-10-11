В Туркменистане отмечен День работников здравоохранения и медицинской промышленности

В Туркменистане торжественно отмечен День работников здравоохранения и медицинской промышленности страны. Главные события праздника – международная выставка и научная конференция, посвященные достижениям туркменского здравоохранения, состоялось в выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

В работе медицинской выставки приняли участие более 150 зарубежных фирм, производящих фармацевтическую продукцию и медоборудование, а также предоставляющих широкий спектр медицинских услуг. Среди них компании из России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Германии, США, Франции, Италии, Великобритании, Австрии, Польши, Турции, Индии и Китая.

По случаю профессионального праздника работников здравоохранения и медицинской промышленности от имени главы Туркменистана медицинским учреждениям столицы и регионов страны были переданы в дар более 60 автомобилей Toyota Camry.

В соответствии с указами президента Сердара Бердымухамедова в ходе медицинского форума состоялась торжественная церемония награждения медалью «Аркадаг» отличившихся работников системы здравоохранения и медицинской промышленности, а также лиц, внёсших значительный вклад в развитие сферы здравоохранения, гуманитарной и благотворительной работы, а также волонтерского движения. Кроме того, от имени национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова всем удостоенным медали «Аркадаг» были вручены специальные подарки с символикой Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

В ходе научной конференции, прошедшей в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана в гибридном формате, состоялось подведение итогов международного научного конкурса среди молодежи «Высокие технологии и инновационные разработки». Свои научные работы и проекты по наиболее востребованным направлениям представили на конкурс молодые ученые, изобретатели и специалисты из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Китая, Малайзии, Узбекистана, Российской Федерации, Таджикистана, Турции и Вьетнама.

Выступавшие на конференции особо отметили, что в числе основных задач сферы здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана – популяризация принципов здорового образа жизни, улучшение методов оказания первичной медпомощи, развитие института семейных врачей, повышение качества и расширение ассортимента оказываемых населению медицинских услуг.

Вечером в ашхабадском парке Независимости состоялся праздничный концерт в честь Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Торжества в честь медработников страны прошли также во всех регионах страны.

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