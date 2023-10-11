Президент Туркменистана награжден медалью «Аркадаг»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов награжден медалью «Аркадаг». Соответствующее постановление принял Меджлис (парламент) страны.

В церемонии награждения, состоявшейся в Президентском дворцовом комплексе «Огузхан», приняли участие руководители парламента, правительства, военных и правоохранительных ведомств. На церемонии спикер Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова зачитала постановление парламента о награждении медалью «Аркадаг» президента Сердара Бердымухамедова.

Согласно документу, глава государства удостоен высокой награды за обеспечение правовых гарантий защиты законных интересов народа, реализацию организационных, правовых и экономических мер, направленных на адаптацию в обществе детей, нуждающихся в особой опеке и социальной поддержке, особые заслуги в развитии благотворительной деятельности и постоянной поддержке деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Затем председатель Меджлиса торжественно вручила главе государства медаль «Аркадаг». Принимая награду, президент Туркменистана, отметил, что считает это оценкой благотворительной деятельности, проводимой в стране в соответствии с национальными традициями. После этого вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов от имени правительства поздравил главу государства с государственной наградой и Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Медаль «Аркадаг» является государственной наградой Туркменистана и присуждается лицам, внесшим достойный вклад в реализацию социальной политики государства, отстаивание принципов гуманизма, благотворительности и справедливости, защиту социальных прав человека, развитие добровольческого движения и другие заслуги в социальной и медицинской сфере.

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