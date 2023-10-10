Президент Туркменистана провел переговоры с заместителем главы правительства России

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства России, сопредседателя Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Алексея Оверчука.

Российский вице-премьер выразил признательность Туркменистану за направленную в пострадавший от природной стихии Приморский край РФ гуманитарную помощь.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам развития двустороннего сотрудничества, основанного на принципах стратегического партнерства. На переговорах отмечалось, что последовательно укрепляется межгосударственный политический диалог, активно развивается межпарламентское взаимодействие по линии парламентов, налажены эффективные связи между Туркменистаном и регионами Российской Федерации.

Стороны подчеркнули, что приоритетным вектором двустороннего сотрудничества является торгово-экономическая сфера, и на протяжении многих лет Россия является одним из ведущих торговых партнеров Туркменистана. По мнению сторон, успешно развивается взаимодействие в различных направлениях, в числе которых нефтегазовый и промышленный секторы. На переговорах также была подчеркнута продуктивная работа Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, которая координирует усилия по всему комплексу вопросов развития партнерства.

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