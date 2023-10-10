На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 51 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 51 сделка на 93 миллиона 919 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Афганистана и Узбекистана приобрели полипропилен и сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также автобензин марки ECO-93 и полипропиленовые изделия производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, предприниматели из ОАЭ, Турции и Киргизии закупили махровые изделия в ассортименте, хлопчатобумажную ткань и пряжу.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели продукцию производства госконцерна «Туркменнефть», в частности, полипропилен и некондиционный полипропилен «Туркменагломерат», а также обычную упаковочную пленку на 27 миллионов 23 тысячи манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2023