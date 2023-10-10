Президент Туркменистана принял главу МИД Северной Македонии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял главу МИД Республики Северная Македония Буяра Османи, председательствующего в ОБСЕ.

На переговорах подчеркивалось, что Туркменистан привержен статусу постоянного нейтралитета, последовательно реализует внешнеполитический курс, в котором большое значение придается взаимодействию с зарубежными партнерами, в том числе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Наряду с этим президент отметил необходимость реализации мер по конкретным направлениям, в том числе по обеспечению безопасной и надежной доставки энергоресурсов на мировые рынки, созданию условий для устойчивого экономического развития, повышению транспортного потенциала, охране окружающей среды и рациональному использованию водных ресурсов. В этой связи глава государства подтвердил готовность Туркменистана и в будущем расширять сотрудничество с ОБСЕ для обеспечения мира и устойчивого развития.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и его гость выразили уверенность в дальнейшей активизации эффективного сотрудничества.

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