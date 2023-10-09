Туркменистан и Ирак подписали меморандум о газовых поставках

Туркменская делегация во главе с государственным министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым посетила Ирак с рабочим визитом.

Представители Туркменистана провели в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. На встрече руководитель иракского правительства выразил готовность к развитию взаимовыгодных отношений с Туркменистаном, в частности, в энергетике. По словам премьер-министра, несмотря на богатые ресурсы углеводородов в Ираке, возрастающие потребности экономики и населения страны в газе и электроэнергии обусловливают необходимость увеличения импорта газа в Ирак.

В этой связи он приветствовал договоренности, достигнутые между государственными энергетическими структурами двух стран и выразил уверенность в скорейшем начале их практической реализации.

Туркменская делегация также провела переговоры с министром электроэнергетики Ирака Зиадом Али Фаделем, в ходе которых был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией поставок туркменского природного газа в Ирак. В частности, иракские партнеры выразили заинтересованность в своповых поставках газа из Туркменистана в Ирак через территорию Ирана. При этом иракская сторона заявила о готовности ежегодно покупать туркменский природный газ в объёме 10 миллиардов кубических метров.

По результатам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменгаз» и Министерством электроэнергетики Республики Ирак.

Стороны договорились продолжить переговоры в Ашхабаде в рамках международной выставки и конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2023», которая состоится в конце октября.

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