Президент Туркменистана по телефону поздравил президента России с днем рождения

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Прежде всего глава Туркменистана поздравил российского лидера с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов на высшем государственном посту на благо народа России. «Российская Федерация является стратегическим партнером Туркменистана. Наши отношения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и добрососедства», - подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

В ходе беседы стороны отметили, что Туркменистана и Россия успешно сотрудничают по самому широкому спектру направлений, хорошую динамику демонстрируют двусторонние торгово-экономические связи, установлены эффективные контакты между ведомствами, активизировались межпарламентские отношения. В этой связи глава Туркменистана выразил своему российскому коллеге признательность за личное внимание к развитию туркменско-российских отношений.

Поблагодарив за поздравления, руководитель дружественного государства адресовал наилучшие пожелания национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедову, внесшему весомый личный вклад в укрепление и расширение межгосударственного диалога, традиционно выстраиваемого на принципах дружбы и взаимовыгодного партнерства.

В завершение телефонного разговора Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин пожелали друг другу крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе, а дружественным народам двух стран – благополучия и процветания.

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