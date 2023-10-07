В Туркменистане отметили День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также воинов, павших на полях сражений, в которых принимал участие туркменский народ.

В траурной церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса «Народная память» в Ашхабаде принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства возложил венок к величественному монументу «Духовное поклонение», отдавая дань памяти погибшим во время землетрясения 1948 года.

Также президент Туркменистана возложил венки к воинским монументам «Сыновья народа» и «Вечная слава», возведенным в честь воинов-туркменистанцев, павших в Великой Отечественной войне и других войнах, в которых принимал участие туркменский народ.

Примеру главы государства последовали руководители Меджлиса (парламента), правительства, главы министерств, ведомств, дипломатических представительств иностранных государства и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители политических партий, старейшины и студенческая молодежь. Траурные молебны и поминальные трапезы в честь Дня поминовения прошли во всех регионах Туркменистана.

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