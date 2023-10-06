Президент Туркменистана принял Генерального секретаря Международного бюро выставок

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзеса.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего взаимодействия в области выставочно-ярмарочной деятельности и изучения лучших практик в этой сфере.

Как отметил глава государства, в Туркменистане принимаются программные меры по развитию международного торгово-экономического сотрудничества, в частности, принята «Концепция международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы», в соответствии с которой Ашхабад намерен в дальнейшем расширять сотрудничество с МБВ. Он напомнил, что за последние годы Туркменистан был представлен на выставочных площадках в Шанхае, Милане, Астане и Дубае.

В свою очередь Димитри Керкентзес выразил уверенность, что проводимые совместные мероприятия будут способствовать наращиванию международного взаимодействия и дальнейшей интеграции Туркменистана в мировое выставочное пространство.

В этой связи президент Туркменистана отметил большой потенциал для расширения сотрудничества с МБВ и подчеркнул, что в перспективе Туркменистан намерен рассмотреть возможности проведения в стране выставок международного значения.

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