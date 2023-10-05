Президент Туркменистана встретился с министром экономики Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова.

На переговорах глава Туркменистана отметил, что сотрудничество между Ашхабадом и Баку динамично развивается благодаря наличию значительного потенциала сторон, их готовности к долгосрочному, плодотворному партнёрству. «Наши страны успешно сотрудничают в рамках региональных и международных организаций, и в первую очередь в рамках ООН. В ходе данного взаимодействия мы оказываем взаимную поддержку инициативам, нацеленным на достижение Целей устойчивого развития и обеспечение всеобщей безопасности, – подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам активизации работы Межправительственной туркменско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, играющей ключевую роль в развитии межгосударственных отношений.

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