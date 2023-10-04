Туркменская делегация приняла участие в нефтегазовом форуме в Пекине

Туркменская делегация приняла участие в международной конференции «На пути к углеродной нейтральности: образование, технологии, таланты» в Пекине, посвященной 70-летию Китайского нефтяного университета.

На площадке форума собрались представители национальных и международных энергетических университетов ряда государств, в том числе представители Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева.

На конференции состоялись тематические сессии по углеродно-нейтральным системам образования, углеродно-нейтральным перспективам науки и технологий, а также форум молодых талантов с участием молодых специалистов в области развития углеродно-нейтральных систем и перехода к «зеленой энергетике».

На форуме с докладом «Наука, образование и инновационные технологии в нефтегазовой сфере Туркменистана» выступил ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева Байраммырат Атаманов.

На полях конференции Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева и Китайский нефтяной университет подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере науки и образования.

© TURKMENISTAN.RU, 2023