В Туркменистане состоялся международный молодежный форум

Международный молодежный форум «Диалог – гарантия мира», посвященный роли молодежи в содействии устойчивому миру, был проведен в городе Аркадаге. В работе форума, прошедшего в гибридном формате, приняли участие представители стран Центральной Азии, Китая, ОАЭ, Ливии и Азербайджана, а также структурных подразделений ООН, работающих в Туркменистане.

Туркменистан на форуме представили руководители и представители Министерства образования, Центрального совета молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, молодые бизнесмены из Союза промышленников и предпринимателей страны, а также преподаватели и студенты ряда столичных вузов.

В выступлениях отмечалось, что в настоящее время молодежи отводится все большая роль в решении вопросов укрепления мира и безопасности, о чем свидетельствует специальная резолюция Совета безопасности ООН, принятая в декабре 2015 года, ставшая важной вехой в признании потенциально позитивной роли молодого поколения в конфликтных и постконфликтных ситуациях.

Также выступившие отметили, что проведение международного молодежного форума «Диалог – гарантия мира» будет содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между странами, осознанию важности диалога в предотвращении и разрешении конфликтов.

В ходе форума было проведено учредительное заседание формата «Диалог молодежи стран Центральной Азии», в котором приняли участие ответственные работники в области молодежной политики Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители международных организаций.

Участники встречи подчеркнули актуальность учреждения данного формата в целях поддержания диалога среди молодежи стран Центральной Азии, формирования платформы для объединения усилий молодых людей региона в продвижении общих интересов на международной арене. По итогам форума был подписан меморандум «Диалог молодежи стран Центральной Азии».

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