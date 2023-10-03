На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на 37 миллионов 500 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Грузии приобрели технический керосин и полипропилен, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Предприниматели из ОАЭ также закупили также карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесмены из Турции, Великобритании, Узбекистана и Киргизии закупили крашеные махровые изделия в ассортименте, хлопчатобумажную пряжу и ткань.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть» на 5 миллионов 400 тысяч манатов.

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