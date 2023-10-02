Объем взаимной торговли Туркменистана и КНР за 8 месяцев текущего года превысил 7 миллиардов долларов

Объем торговли между Ашхабадом и Пекином за 8 месяцев текущего года составил 7,29 миллиарда долларов США. Об этом сообщил посол Китая в Туркменистане Цянь Найчэн, выступая на праздничном приеме в Ашхабаде по случаю 74-й годовщины образования КНР.

«Китайско-туркменское сотрудничество имеет мощную внутреннюю динамику. С января по август текущего года объем двусторонней торговли достиг 7,29 миллиарда долларов США, увеличившись на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - подчеркнул китайский посол. По его словам, краеугольным камнем китайско-туркменского отношений является сотрудничество в области природного газа, и Туркменистан уже экспортировал в Китай более 380 миллиардов кубометров газа.

Также посол КНР в Ашхабаде сообщил, что за прошедшие десять лет к китайской инициативе «Один пояс – один путь» присоединились более 150 стран и 30 международных организаций, в результате чего было запущено более 3 тысяч проектов и инвестировано около триллиона долларов США.

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