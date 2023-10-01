Парламент Туркменистана принял ряд законопроектов

На третьем заседании Меджлиса (парламента) Туркменистана седьмого созыва был рассмотрен ряд законопроектов, разработанных в соответствии с приоритетами государственной политики Туркменистана комплексной программой по модернизации законодательно-правовой базы страны.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели проект закона «Об учреждении медали Туркменистана «Arkadag». В законопроекте отмечается, что данная медаль, являющаяся государственной наградой, учреждена для награждения туркменских и иностранных граждан, внесших весомый вклад в развитие социальной, общественной, гуманитарной, благотворительной и волонтерской деятельности, а также в организацию медицинских услуг, финансовой, материальной и иной помощи детям и молодежи, нуждающихся в поддержке.

На заседании было отмечено, что данный законопроект, подготовленный на основе национальных принципов гуманизма и уважения к человеку, будет способствовать продвижению в Туркменистане гуманитарных инициатив и реализации гуманитарной политики государства.

Также депутаты рассмотрели проекты законов «О ратификации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций», «О ратификации соглашения между правительством Туркменистана и правительством Венгрии о взаимном поощрении и защите инвестиций», «О присоединении к конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии», «О присоединении к конвенции о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации», «О присоединении к соглашению об учреждении Международной антикоррупционной академии в качестве международной организации» и «О присоединении к основному многостороннему соглашению о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия».

Кроме того, парламентарии рассмотрели проекты законов о внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов.

Вынесенные на рассмотрение Меджлиса Туркменистана проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты. В соответствии с законодательством, теперь эти законопроекты поступят на подпись президенту Туркменистана Сердара Бердымухамедову, после чего вступят в действие.

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