В Берлине состоялся туркменско-германский бизнес-форум, в котором в рамках рабочего визита в ФРГ принял участие председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Участники форума обсудили состояние двусторонних отношений и наметили основные векторы развития взаимодействия в различных секторах экономики.

На форуме было отмечено, что на сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 196 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму около 1,6 миллиарда долларов США. В частности, было подчеркнуто, что представители деловых кругов ФРГ, в числе которых «Siemens», «Daimler», «Claas», «Rohde & Schwarz», «Dresser-Rand» и другие компании, вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных совместных проектов в Туркменистане.

В выступлениях представителей Туркменистана была дана оценка экономического потенциала страны, преобразований, осуществляемых в различных отраслях, представлены наиболее значимые показатели и перспективы их развития. Особое внимание было уделено инновационной составляющей экономических реформ, наличию благоприятного инвестиционного климата и выгодных условий для деятельности зарубежных компаний.

В свою очередь докладчики с германской стороны выразили готовность предложить туркменским партнёрам свои передовые разработки и инновационные технологии в строительстве, транспортно-коммуникационной и энергетической сферах, в АПК, финансово-банковском секторе.

На бизнес-форуме выступил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. «В лице германских компаний, отличающихся высоким профессионализмом, ответственностью, пониманием обоюдной выгоды и ценности сотрудничества с Туркменистаном, мы видим надёжных и перспективных партнёров», – сказал он. В качестве примера успешного взаимодействия он назвал многолетнюю и эффективную деятельность в Туркменистане немецких компаний «Siemens», «Daimler», «Claas», «MAN» и «Rohde & Schwarz».

Вместе с тем, по мнению главы Народного Совета, обоюдный потенциал может быть использован гораздо эффективнее, прежде всего с учетом диверсификации экономики Туркменистана, широкого внедрения высокотехнологичных производств, динамичного развития инфраструктуры.

«Убежден, мы находимся на таком этапе, когда нужны по-настоящему масштабные, прорывные совместные проекты, которые стали бы локомотивом экономического сотрудничества, открыли перспективы привлечения новых инвестиций, создания смежных производств, современного сервисного обслуживания», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

В числе ключевых сфер партнерства он назвал энергетику, АПК, транспорт, коммуникации и здравоохранение. Председатель Халк Маслахаты отметил большой вклад ряда компаний Германии, особенно «Siemens», в воплощение в жизнь проектов по строительству газотурбинных электростанций и других объектов, в которые были вложены огромные инвестиции.

Выразив признательность за организацию встречи и предоставленную возможность выступить перед участниками форума, Гурбангулы Бердымухамедов адресовал собравшимся наилучшие пожелания.

В рамках туркменско-германского бизнес-форума, прошедшего в конструктивном ключе, состоялись также двусторонние встречи между представителями министерств и ведомств, государственных и частных компаний двух стран, в ходе которых были обсуждены перспективы развития сотрудничества и обозначены сферы приложения совместных усилий.

На полях туркменско-германского бизнес-форума был подписан солидный пакет документов, в частности, межведомственные соглашения, нацеленные на дальнейшее расширение партнерства по линии внешнеполитических структур двух стран, в транспортно-коммуникационном секторе, в частности, судостроении, в сфере железнодорожного транспорта, а также по таким направлениям, как управление водными ресурсами, химическая индустрия, промышленность и строительное производство.

Наряду с этим состоялось подписание контрактов между членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и ведущими компаниями Федеративной Республики Германия.

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