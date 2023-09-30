Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с федеральным канцлером Германии

Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в ФРГ встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стороны подтвердили заинтересованность в выводе туркменско-германского партнерства на качественно новый уровень, отвечающий современным реалиям. На переговорах особое внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики. В частности, речь шла об участии германских компаний в развитии топливно-энергетического комплекса Туркменистана путем привлечения капитала и технологических компетенций из Германии, оказания сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере. В этой связи была отмечена актуальность разработки каспийского шельфа, где уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями, в частности, «Wintershall» и «RWE». Председатель Халк Маслахаты подтвердил готовность Ашхабада к рассмотрению конкретных предложений германских партнеров и созданию необходимых условий для их успешной работы в Туркменистане.

В ходе встречи была подчеркнута значимость строительства транскаспийского газопровода и организация поставок туркменского природного газа в Европу. В этом контексте Гурбангулы Бердымухамедов заявил о приверженности Туркменистана этому проекту и намерении возобновить диалог по данному вопросу с соответствующими структурами Европейской комиссии, отдельными европейскими государствами, среди которых Германия занимает важное место.

В завершение встречи председатель Халк Маслахаты Туркменистана и глава федерального правительства Германии подтвердили твердое стремление и далее расширять многоплановое туркменско-германское сотрудничество.

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