Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел переговоры с министром экономики и защиты климата ФРГ

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Берлин встретился с вице-премьером, Федеральным министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего партнерства в сфере энергетики. По мнению сторон, здесь открываются возможности для участия германских компаний в проектах по модернизации действующих и возведению новых объектов нефтегазового и газохимического комплексов в Туркменистане, освоению нефтегазовых ресурсов на шельфе Каспия, а также строительству Транскаспийского газопровода.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам сложения усилий в области развития водородной энергетики и сокращения выбросов метана. В этой связи была подтверждена готовность Туркменистана к сотрудничеству на этих направлениях и высказано предложение о разработке плана двустороннего энергетического сотрудничества с подключением к его реализации государственных структур и компаний Германии.

Кроме того, в ряду актуальных направлений взаимодействия была назван транспорт. В этой связи на переговорах была отмечена актуальность создания континентальных транспортно-транзитных коридоров по линии Центральная Азия – Европа, что весьма востребовано в нынешних геополитических реалиях.

В ходе встречи глава Народного Совета пригласил вице-канцлера Роберта Хабека посетить Туркменистан в ближайшее время для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в области экономики и изменения климата. Приняв с благодарностью приглашение, федеральный министр экономики и защиты климата Германии выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственных отношений в различных направлениях.

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